Seit 2022, seit dem abermaligen Aufstieg von Eintracht Braunschweig in die zweite Bundesliga, mischt Kevin "Kivi" Kunert , 27, beim Portal "2Hundert10" mit, das sich in Blogs und Podcasts um den deutschen Meister von 1966/67 kümmert.

Immerhin liegt die Eintracht in der Rückrundentabelle auf Platz zwölf (zehn Punkte aus acht Spielen) und damit sechs Plätze vor der Hertha (vier Punkte aus acht Spielen). Von den letzten fünf Spielen wurde nur eines verloren. Auch wenn Gegner-Experte Kunert sagt: "Durchgehend überzeugt hat man eigentlich nur in den beiden Derbys gegen Hannover 96." Dennoch sei vor allem die Abwehr nun verbessert. Offensiv hingegen sei man "schon noch so ein bisschen harmlos".

"Eine Achterbahn der Emotionen" sei es immer bei seinem Verein, sagt Kevin Kunert, Podcaster über und Anhänger von Eintracht Braunschweig, dem kommenden Gegner von Hertha BSC (Sonntag, 16.03., 13:30 Uhr, live im rbb|24-Audiostream ). Dabei scheint es durchaus eine Art roten Faden zu geben bei den Niedersachsen, denn wieder war es ein Katastrophenstart in die Saison (nur ein Punkt aus den ersten fünf Spielen), wieder funktionierten die Neuzugänge nicht so richtig und wieder kam zu allem Überfluss auch noch gehöriges Verletzungspech dazu.

So langsam haben bei Hertha BSC wohl alle verstanden: Der Albtraum dritte Liga könnte für die Berliner tatsächlich zur Realität werden. Die finanziellen Folgen wären drastisch, vielleicht sogar existenzbedrohend. Nur in der Stadionfrage gibt es Hoffnung.

Top-Torjäger ist Rayan Philippe (24), der mit seinen neun Treffern und vier Vorlagen an 57 Prozent aller Braunschweiger Saisontoren beteiligt war. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Frankreichs ist ein "absoluter Topspieler für die zweite Liga", so Kunert, mit "hoher Geschwindigkeit und einem super Abschluss".

Daniel Scherning (Eintracht Braunschweig): "Sie sind ein komischer Tabellenvierzehnter. Schaut man sich ihre Möglichkeiten und den Kader an, dann rechnet man mit Hertha BSC in einer anderen Tabellenregion. Mit Michaël Cuisance, Ibrahim Maza und Fabian Reese haben sie außergewöhnliche Spieler in ihren Reihen, die man im kommenden Jahr in der Bundesliga sehen könnte. (...) Wenn man sich das Schalke-Spiel vom vergangenen Wochenende anschaut, dann muss man sagen, dass die Leistung dort nicht zum Ergebnis passte. Sie müssen das Spiel eigentlich gewinnen und haben viel liegenlassen."

Stefan Leitl (Hertha BSC): "Der Druck liegt eher auf Braunschweiger Seite. Man hört, dass sie das Heimspiel gewinnen und nach Punkten gleichziehen wollen. In meinem Empfinden bauen sie sich den Druck selbst auf. Wir sind in der Situation, dass wir drei Punkte vor und gewarnt sind. Aber wir haben nicht den Druck, dieses Spiel gewinnen zu müssen und das in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen in den Vordergrund stellen, dass wir unsere Leistung bringen. Dann können wir gewinnen. (...) Am Sonntag erwarte ich, dass meine Mannschaft ähnlich auftritt wie gegen Schalke. Wir haben viele Dinge gut gemacht. Man hat gesehen, dass das Selbstvertrauen da ist und auch die Überzeugung, wie wir spielen können und auch wollen. Wenn wir es am Ende noch schaffen, den Ball über die Linie zu drücken, sieht es sehr gut aus für uns."