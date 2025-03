rbb|24: Bob Hanning, Ihr Debüt als Handball-Nationaltrainer Italiens ist geglückt, es gab in der EM-Qualifikation direkt einen 35:30-Sieg in Lettland. Aber auch gewichtige Probleme. Das Essen in Italien sei zu gut, sagten Sie in der Vorbereitung auf das Spiel, "es käme eine überragende Mahlzeit nach der anderen". Wie läufts auf der Waage?

Bob Hanning: In Lettland konnte das Desaster stabilisiert werden. Auf Sardinien, wo wir gerade gelandet sind, bin ich allerdings noch nicht vorbereitet.

Am Sonntag, 16. März, geht es dort erneut gegen die Letten. Vor dem ersten Spiel waren es gerade einmal vier Tage Training, die Sie mit dem Team hatten. Was kann man in so einer kurzen Zeit überhaupt schaffen? Außer gut zu essen natürlich. Ihr Torwart Domenico Ebner sprach von "neuen Systemen, neuen Konzepten".

Wir versuchen, auf dem Bestehenden aufzubauen. Ansonsten sind das erstmal kleinere Stellschrauben, wie beim Überzahlspiel zum Beispiel. Das war auch erfolgreich. Und wir haben an einem weiteren Deckungssystem gearbeitet. Das ist aber im Spiel noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Ehrlich gesagt geht es im Moment nicht mal so viel um Handball, sondern ganz viel um das Mindset.