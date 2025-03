So 30.03.25 | 18:01 Uhr

Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Der Hauptstadtklub gewann am Sonntag vor 9.000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle gegen den HSV Hamburg mit 40:35 (19:15).

Damit zogen die Füchse nach den Siegen der Konkurrenten Melsungen und Hannover-Burgdorf nach und in der Tabelle wieder an ihnen vorbei. Beste Berliner Werfer waren der überragende Welthandballer Mathias Gidsel mit elf und Tim Freihöfer mit sieben Toren.