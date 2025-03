Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga dem Tabellenführer MT Melsungen weiter auf den Fersen. Die Hauptstädter schlugen vor 8.806 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle die HSG Wetzlar mit 38:29 (21:17).

Die Füchse bleiben damit in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer und Mathias Gidsel mit je sieben Toren.



Trainer Jaron Siewert musste auf den kurzfristig erkrankten Kreisläufer Lukas Herburger verzichten. Seine Mannschaft tat sich zu Beginn noch schwer. Die sonst so effektiven Berliner scheiterten das eine oder andere Mal an Wetzlar-Keeper Anadin Suljakovic - darunter auch bei einem Siebenmeter.