Die Füchse haben in der Königsklasse Spitzenklub Veszprem in letzter Sekunde geschlagen. Für den Viertelfinal-Einzug reicht es aber noch nicht, die Berliner müssen nun die Zwischenrunde überstehen.

Dadurch rückten die Füchse aber nur vorübergehend auf den zweiten Platz vor, der zum Einzug in die Runde der letzten Acht berechtigt. Später am Abend spielte Konkurrent Sporting CP gegen Wisla Plock unentschieden und verdrängte damit den Bundesligisten wieder vom zweiten Rang. In den Playoffs müssen die Füchse nun gegen Industria Kielce bestehen.

In der Handball-Champions-League haben die Füchse Berlin ein dramatisches Spiel für sich entschieden. Am Donnerstag gewann das Team von Jaron Siewert sein letztes Gruppenspiel bei Tabellenführer Veszprem überraschend mit 33:32 (17:16).

Die Ausgangslage war klar: Beim Tabellenführer Veszprem mussten die Füchse unbedingt gewinnen, um die Chance auf den direkten Viertelfinal-Einzug zu wahren. Vor ohrenbetäubender Kulisse beim ungarischen Topklub kamen die Gäste dann auch besser ins Spiel. Drei Treffer von Mijajlo Marsenic und Paraden von Keeper Dejan Milosavljev sorgten für eine 3:0-Führung für den Außenseiter aus Berlin. Veszprem, das sich die Spitzenposition in Gruppe A bereits gesichert hatte, brauchte 6:20 Minuten für seinen ersten Treffer.

Dann übernahmen die Gastgeber vorübergehend die Spielkontrolle, auch weil Schlussmann Rodrigo Corrales Rodal mit seinen Paraden immer besser ins Spiel fand. So konnte Veszprem bereits nach acht Minuten erstmals ausgleichen (4:4). Doch die Füchse hielten stand und schafften es in der Folge, den Favoriten zeitweise wieder mit vier Toren zu distanzieren - und das, obwohl ihr Welthandballer Mathias Gidsel Schwierigkeiten hatte, offensiv an der Partie teilzunehmen. Er brauchte 26 Minuten für seinen ersten Torerfolg. Doch mithilfe einer starken Leistung von Tim Freihöfer (sechs Treffer bei sechs Versuchen im ersten Durchgang) boten die Füchse dem Topklub die Stirn. Mit einer 17:16-Führung für die Berliner ging es in die Kabinen.