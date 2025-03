Das ist alles noch Zukunftsmusik. Würden wir mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen und nur noch ein Duell gegen den direkten Verfolger bestreiten müssen, dann wäre es etwas anderes. Aber wir sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten und auf den dritten Platz sind es auch nur zwei Punkte. Der Gedanke über eine eventuelle Meisterschaft der Füchse Berlin ist deshalb viel zu verfrüht. Wir haben uns so entwickelt, dass wir ein Wörtchen mitreden können und darüber freuen wir uns. Aber das ist jetzt erstmal eine Momentaufnahme.

Nun stehen noch zehn Saisonspiele an. Gegen die Konkurrenten Hannover und Melsungen sogar mit Heimvorteil. Ich überrumpele Sie direkt mal: Was sind Ihre Gedanken zu einer potenziellen ersten Füchse-Meisterschaft der Vereinsgeschichte?

Am Anfang haben viele Zwei-Minuten-Strafen unseren Spielrhythmus gebrochen. Aber dann konnten wir uns auf sechs Tore absetzen und hatten alles unter Kontrolle. Ähnlich war es in der zweiten Halbzeit, aber Hamburg hat nie aufgegeben. Wir haben ein paar unglückliche Abschlüsse nicht unterbringen können, deshalb wurde es nochmal unnötig eng für den Spielverlauf. Aber am Ende sind wir natürlich happy, unsere Aufgabe erledigt zu haben.

Jaron Siewert: Danke! Eigentlich wie nach jedem Sieg. Ich bin natürlich glücklich und starte so leichter in den neuen Tag mit neuen Aufgaben, als wenn ich mich über das Vergangene ärgere.

Schauen wir auf die Champions League. Das Playoff-Hinspiel in Kielce letzte Woche haben Sie mit 33:27 gewonnen. Ihr Ziel war es, die beste Ausgangsposition für das Rückspiel rauszuholen. Ist das nun die beste Ausgangssituation?

Nach dem Spielverlauf absolut. Die sechs Tore sind schon das Beste, was wir aus diesem Spiel rausholen konnten. Aber sechs Tore sind auch trügerisch. Das ist kein sehr gutes Polster, wie es acht, neun oder zehn Tore wären. In so einem Rückspiel liegt man schnell mit drei hinten. Und Kielce hat schon größere Rückstände aufgeholt in diesem Wettbewerb. Sie sind kein klassischer sechster Platz in der Champions League. Sie haben viel Qualität auf allen Positionen und einen sehr guten Trainer. Kielce definiert ihre Saison über die Champions League. Deshalb sind wir gewarnt und gehen das Spiel so an: Es steht 0:0 und wir wollen das Spiel gewinnen.

Haben Sie Ihre Mannschaft nach dem Hinspiel so direkt eingefangen oder wurde da trotzdem erstmal gefeiert?

Das Handballgeschäft ist so schnelllebig, die Spiele kommen Schlag auf Schlag. Da habe ich gesagt: Heute ist der Zeitpunkt, diesen Moment zu genießen. Da haben wir nicht an Hamburg gedacht und auch nicht an das Rückspiel, sondern da haben wir wirklich im Moment gelebt, bis wir am nächsten Morgen aufgewacht sind.

Wie sorgen Sie danach dafür, dass Ihre Spieler sich nicht auf dieser ja trotzdem recht komfortablen Ausgangssituation ausruhen?

Wir haben grundsätzlich einen Spirit in der Mannschaft entwickelt, dass Siege sehr gut eingeordnet werden. Das große Ziel wird kurzfristigen Erfolgen nicht untergeordnet. Uns allen ist bewusst: Das ganz Große kommt immer erst am Ende der Saison.