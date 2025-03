Natürlich kenne ich vergleichbare Situationen aus meinen Stationen in der Vergangenheit - und bin aktuell selber einer Situation mit unserer Mannschaft, in der wir gegen den Abstieg kämpfen. Ich weiß, worauf es ankommt. Natürlich hat Hertha BSC ganz andere Ambitionen gehabt am Anfang der Saison. Der Verein wollte oben angreifen, lange oben mitspielen, hat das nicht geschafft. Das entzieht sich aber meiner Bewertung.

Der 33 Jahre alte Sebastian Polter ist herumgekommen. Für acht Erst- und Zweitligisten war er bereits aktiv, darunter VfL Wolfsburg, Schalke 04 und VfL Bochum. Die meisten Profispiele (104) absolvierte er für den 1. FC Union Berlin , wo er in der Saison 2014/15 sowie in den Jahren 2016 bis 2020 spielte. Zudem lief er für den Londoner Klub Queens Park Rangers sowie für Fortuna Sittard (Niederlande) auf. Seit Sommer 2024 steht er bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag.

Sie kämpfen mit Braunschweig gegen den Abstieg. Ein psychologischer Vorteil könnten aber die letzten Spiele sein - zumindest spielten Sie zuletzt zweimal Remis, gegen SSV Ulm und Hannover 96.

Sicherlich sind wir mit der Punkteausbeute in der Rückrunde schon zufrieden, aber wir wissen auch, dass wir hätten auch mehr punkten können in der letzten Zeit. Wir haben jetzt am Wochenende sicherlich zwei Punkte in den letzten Minuten liegen lassen. Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir das Spiel auch gewinnen können in Hannover (Braunschweig kassierte das Ausgleichstor in der Nachspielzeit, Anm. d. Red). Wir kennen natürlich die Negativserie von Hertha BSC. Aber es heißt auch: Ein angeschlagener Boxer ist immer noch mal gefährlicher. Die Mannschaft hat eine große individuelle Klasse. Wenn sie die auf den Platz bringt, ist es ein Top-Team. Aber wir werden alles dagegen setzen und unsere eigenen Stärken auf den Platz bekommen.

Ihre eigenen Stärken konnten Sie gegen den SSV Ulm unter Beweis stellen, als Sie kurz nach Ihrer Einwechslung zum Ausgleich trafen und damit Ihren ersten Torerfolg seit September 2023 erzielten, damals noch für Schalke 04. Wir haben auch das emotionale Video gesehen, als Sie nach Spielschluss weinten.

Ich habe lange auf ein Tor gewartet. Natürlich bricht es dann aus einem heraus, wenn du dann auch mal wieder das machst, was du am liebsten gemacht hast in deiner Karriere: Toreschießen, Mannschaften und den Vereinen damit helfen. Ich bin immer ein Typ gewesen, der seinen Emotionen in diversen Situationen einfach freien Lauf lässt. Ich bin niemand, der das verheimlicht oder nach innen frisst. Es ist aber nicht so, dass ich im Training nicht meine Tore gemacht hätte, sondern auch da bin ich regelmäßig am Treffen. Natürlich komme ich aktuell eher auf weniger Spielzeit, aber ich bin felsenfest von überzeugt, dass da auch wieder mehr auf den Tacho kommt, damit ich der Mannschaft mit meiner Art und Weise, aber auch mit den Toren, helfen kann.