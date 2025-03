In einer langgezogenen Gruppe laufe ich einen engen Bürgersteig in Berlin-Mitte entlang. Vorbei an roten Restauranttischen und bunten Ladenaufstellern steuern wir schnurstracks auf den Hackeschen Markt zu. Zum ersten Mal in meinem insgesamt recht sportlichen Leben habe ich mich an diesem lauen Donnerstagabend einer organisierten Laufgruppe angeschlossen. Im Gegensatz zu vielen anderen Läuferinnen und Läufern in Berlin und Brandenburg, für die das Alltag ist.

In vielen Fitness-Studios trainieren inzwischen scharenweise auch Schüler. Eine Einzelbeobachtung? Mitnichten. Der Sportsoziologe Thomas Alkemeyer sieht auch den Körperkult auf Social Media als Grund für das steigende Interesse am Krafttraining.

Auch ich gehöre zu diesem Großteil. Dabei habe ich mir eigentlich erst kürzlich ein Paar neue Schuhe gekauft. Ende letzten Jahres saß ich in einem Laufgeschäft in London. Meinem bedrohlich schnell näher rückenden ersten Halbmarathon und ausgelatschten alten Laufschuhen mit Knieschmerz-Potenzial sei Dank. Vor mir stand ein halbes Dutzend Paar bunter Schuhe verschiedener Marken. In mir herrschte vor allem Überforderung. Kurz darauf war ich knapp 200 Euro ärmer und ein paar Laufschuhe reicher.

Das gilt auch für meine Debüt-Laufgruppe: Der Schweizer Hersteller "On" hat zu ihr eingeladen und gut 50 Menschen sind gekommen. Dass der absolute Großteil von ihnen jetzt in mal schwarzen, mal bunten Schuhen des Herstellers über den Asphalt von Berlin-Mitte joggt, ist kein Zufall.

Laufgruppen gehören in der Region wie im Rest des Landes zum sportlichen Bild - wie die Startnummer bei einem Rennen. Über 3.500 Lauf- und Walkingtreffs zählt etwa der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) – unzählige davon in Berlin. Dabei hat sich auch eine ganz bestimmte Art von Laufgruppen mit etabliert: solche, die von Laufartikel-Herstellern organisiert werden. Während Laufgruppen im Allgemeinen eine Abwechslung von sportlicher Einsamkeit bieten, sind sie auch eine innovative Art des Marketings.

Doch an diesem Donnerstagabend liegen diese Schuhe in einem Lagerraum des Ladens von "On". Es ist Teil des Konzepts, dass man in der Laufgruppe auch Schuhe testet. "Welches Model willst du ausprobieren?", fragte mich eine Mitarbeiterin beim Ankommen im Laden. Kurz darauf hatte ich das neueste Modell in Größe 44 in der Hand. Statt einem bewerbenden Beratungsgespräch folgten wenig später ein gemeinsames Aufwärmprogramm mit schneller Musik und viel einander ermutigendem Klatschen. Dann konnte es losgehen.

Fünf Minuten später sind wir nur noch gute hundert Meter vom Hackeschen Markt entfernt. Wer sonst noch auf dem Bürgersteig unterwegs ist, muss Platz machen und warten. Einzige Ausnahme: ein Mann in schickem Mantel, der nicht warten kann. Mit einem Rollkoffer unter dem Arm joggt er kurz neben mir her und kämpft sich dann durch meine Mitlaufenden auf ein wartendes Taxi zu. Mir fallen seine Anzugschuhe auf und ich denke zum ersten Mal an 'meine' Testschuhe. "Sehr angenehm", denke ich mir, "etwas fester als meine eigenen, aber eigentlich ganz nice."