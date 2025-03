fällt mir nix ein Berlin Freitag, 14.03.2025 | 17:51 Uhr

»Für Berlin hatte Senatorin Spranger allerdings schon ausgeschlossen, dass es eine solche Abstimmung über die Olympia-Bewerbung geben wird.«



Das muß eine Falschmeldung sein, denn als Innensenatorin kennt sich Frau Iris Spranger bestimmt mit geltendem Recht aus. Wir haben hier in Berlin die Möglichkeit Bürgerbegehren zu initiieren, die einen Bürgerentscheid zur Folge haben. Übrigens sind 2026 Wahlen. Vielleicht jetzt schon überlegen, was man so kommunizieren will. Nur weil Kai Wegner Olympische Spiele will, die die Mieten weiter explodieren lassen werden, will „Berlin“ das noch lange nicht. Oder hat einer der Akteure Ambitionen ins IOC zu wechseln? #NOlympics