Die Fußballer von Hertha 03 Zehlendorf haben in der Regionalliga Nordost am Mittwochabend ihr Nachholspiel des 22. Spieltags verloren. Auswärts bei Chemie Leipzig unterlagen die Berliner mit 1:3 (0:1). Trotz eines Unentschiedens und einem Sieg in den vergangenen beiden Partien, war es für Hertha 03 die neunte Niederlage in den vergangenen zwölf Spielen.

Dass es ein schweres Spiel für die Mannschaft von Trainer Robert Schröder werden würde, zeichnete sich am Mittwochabend früh ab. Bereits in der 12. Minute kassierte sie durch Leipzigs Cemal Kaymaz beim 0:1 ihren ersten Gegentreffer des Abends. Von dem ließen sich die Gäste allerdings nicht wirklich beeindrucken. Zwar brauchte Hertha 03 anschließend bis in die zweite Halbzeit hinein, um den Rückstand zu egalisieren, aber nach Baro Bocars Treffer zum 1:1 (52. Minute) war das Spiel wieder ausgeglichen.

Eine Viertelstunde später war es dann ein Leipziger Elfmeter durch Stanley Ratifo, der die Zehlendorfer Niederlage endgültig einleitete. Vom Punkt traf der 30-jährige Stürmer zur 2:1-Führung der Gastgeber, die Timo Mauer anschließend in der siebten Minute der Nachspielzeit noch zum 3:1 erhöhte. In der Tabelle liegt Hertha 03 durch die Niederlage weiterhin mit 20 Punkten auf Platz 15. Die zuvor noch punktgleichen Leipziger hingegen ziehen an Viktoria Berlin vorbei auf Platz 13.