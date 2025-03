Renate Berlin Mittwoch, 26.03.2025 | 15:10 Uhr

Danke für dieses informative Interview. Eins wird darin sehr deutlich. Herausragende Spieler und Leistungen sind eine Sache, doch ohne "One for all and all for one" gibt es keine Siege .

Es wartet eine spannende Zeit, also verschnaufen und dann mit scharfer Kufe weiter