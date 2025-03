Haltungsfrage Montag, 17.03.2025 | 17:17 Uhr

Ich war / bin selber in drei Vereinen schon viele Jahre tätig. Alle Kosten werden über die Beiträge der Mitglieder finanziert, sei es als Monatsbeitrag oder eben auch kleineres Festen, wo Einnahmen generiert werden können. Eine Decke dämmen und neue Fenster, die auf einmal so extrem teuer geworden sind - das wirft schon Fragen auf....

Da gab es mal 30 Millionen "goldene Förderung" und nun stehen vier Jahre später 80 Millionen als Wunsch im Raum - sind es dann 2030 200 Millionen? Wenn ich kein Geld habe, kann ich mir bestimmte Dinge auch nicht leisten - das ist halt so und warum sollen dann andere Menschen für das Geld arbeiten, wenn ich davon den Nutzen habe - was ist das für eine Haltung?