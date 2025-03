Martin Schindler gewinnt Players-Championship-Turnier in Hildesheim

In Hildesheim (Niedersachsen) setzte er sich im Finale gegen den Schweden Jeffrey De Graaf deutlich mit 8:1 durch. Im Halbfinale gelang ihm zuvor ein beeindruckendes Comeback, als er gegen den Niederländer Patrick Geeraets beim Stand von 3:6 mehrere Matchdarts abwehrte und schließlich mit 7:6 gewann.

Martin Schindler aus Strausberg (Märkisch-Oderland) hat am Dienstagabend seinen ersten Players-Championship-Titel im Dart gewonnen.

Auf der Players-Championship-Tour ist "The Wall", wie Schindler auch genannt wird, nach Max Hopp (2018) der zweite Deutsche überhaupt, der einen Titel holte. Auf seinem Weg ins Finale musste Schindler keinen einzigen Spieler aus den Top 32 der Weltrangliste besiegen. Viele Spitzenspieler, darunter der Weltranglistenerste Luke Humphries, Weltmeister Luke Littler und WM-Finalist Michael van Gerwen, nahmen nicht an dem Turnier teil.

Für Schindler geht es nun mit viel Selbstvertrauen zur bevorstehenden "European Darts Trophy", die am Freitag in Göttingen (Niedersachsen) beginnt. In der PDC-Weltrangliste liegt Schindler mit den gesammelten Punkten nun als bester Deutscher auf Platz 22.