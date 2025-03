Joel Banks hat die BR Volleys am Sonntag zum Pokalsieg geführt. Das Aus ein paar Tage zuvor in der Champions League war für den Klub aber eine heftige Enttäuschung. Im Interview spricht der Trainer über eine emotionale Achterbahn und seine Zukunft.

rbb|24: Joel Banks, nach einem sehr engen Finale sind Sie und Ihre Mannschaft frischgebackener Volleyball-Pokalsieger. Warum war die Partie gegen Düren so überraschend eng?

Banks: Zuallererst muss ich mein Team loben: Wir haben am Sonntag eine tolle Resilienz gezeigt. Düren hat wie erwartet ein herausragendes Spiel gemacht. Wir wussten, dass sie sehr gut auf das Spiel vorbereitet sein würden - sie hatten dafür sehr viel Zeit. Ihr Trainer Christoph Achten ist ein schlauer Kerl. Sie sind im Aufschlagspiel hohes Risiko gegangen und haben uns so von Beginn an unter Druck gesetzt. Düren hat alle Mittel und großes Potenzial, oben in der Bundesliga mitzuspielen. Ihr aktueller Tabellenplatz [Rang 6, Anm.d.Red] spiegelt nicht ihre Qualität wieder. Am Sonntag wollten sie ihre Chance nutzen, haben alles, was sie haben, reingeworfen und wir haben qualitativ hochwertige Sätze gesehen.