Mit 70 von 72 möglichen Punkten haben die BR Volleys die Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga abgeschlossen. Im letzten Spiel vor dem Start in die Playoffs bezwang der

Titelverteidiger den ASV Dachau klar mit 3:0 (25:12, 25:22, 25:20). Vor 4.052 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle verwandelte Nehemiah Mote den Matchball durch Anschlagen des gegnerischen Blocks.