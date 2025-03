BR Volleys starten mit Sieg gegen die Netzhoppers in die Playoffs

So 23.03.25 | 17:27 Uhr

Die BR Volleys sind mit einem klaren Sieg gegen die Energiequelle Netzhoppers KW in die Playoffs der Volleyball-Bundesliga gestartet. Am Sonntag setzten sich die Berliner im Lokalderby 3:0 (25:23, 25:15, 25:21) durch. Das Viertelfinale wird im Best-of-three-Modus gespielt. Dem Rekordmeister fehlt noch ein Sieg gegen Königs Wusterhausen für den Einzug ins Halbfinale.

Ganz so einfach, wie vielleicht gegen den Tabellenachten erwartet, wurde es für die Volleys nicht. Vor 4.113 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle spielten die Netzhoppers Königs Wusterhausen vor allem im ersten und dritten Satz mutig.

Danach machten die Brandenburger mehr Fehler, was der Tabellenführer gnadenlos ausnutzte. Moritz Reichert beendete den 2. Satz mit einem Ass (25:15). Zu diesem Zeitpunkt kam der Angriff der Volleys bereits auf eine Erfolgsquote von nahezu 70 Prozent.

Beide Mannschaften haben genug Zeit fürs Regenerieren. Das Rückspiel findet am Sonntag, 30. März, in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen statt. Spielbeginn ist um 17 Uhr.