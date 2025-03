Die Wasserfreundinnen Spandau haben das Finale um den deutschen Wasserball-Pokal gewonnen. Die Spandauerinnen besiegten am Samstagnachmittag in einem einseitigen Endspiel Waspo Hannover mit 30:7. Für die Wasserfreundinnen war es bereits der siebte Pokalsieg in Folge. Beste Werferin im Finale war Kapitänin Gesa Deike mit zwölf Toren.