Shooting Guard Matt Thomas hat Alba Berlin auf einen Platz in den Play-Ins der Basketball-Bundesliga geführt. Im 93. Liga-Duell gegen die Telekom Baskets Bonn erzielte der 30 Jahre alte US-Amerikaner beim 102:88 (52:41)-Sieg in der Arena am Ostbahnhof mit 34 Zählern das beste Punktergebnis seiner Karriere. Mit dem 14. Sieg im 27. Spiel kletterte Alba auf den zehnten Platz und hat weiterhin Chancen auf den Einzug in die Playoffs.