Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge hat Alba Berlin endlich wieder einen Sieg eingefahren. In der Basketball-Bundesliga schlugen sie am Sonntag Rasta Vechta deutlich mit 83:58 (44:29) und wahrten somit eine Chance auf die Playoffs. Trotz des Erfolges bleibt Alba aber weiter hinter Platz zehn, der zumindest die Teilnahme an den Playins ermöglich würde.

Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 18 und Martin Hermannsson mit 15 Punkten.