Später K.o. in Würzburg: Alba Berlins Siegesserie ist gerissen

Alba Berlin hat im Kampf um einen Playoff-Platz in der Basketball-Bundesliga einen herben Dämpfer kassiert. Nach zuletzt vier Siegen in Serie verlor der Vizemeister am Mittwochabend vor 3.059 Zuschauern bei den Würzburg Baskets mit 69:70 (35:39).

Bei noch drei ausstehenden Spielen bleibt Alba Tabellenzehnter. Beste Berliner Werfer waren Justen Bean mit 15 und Matt Thomas mit elf Punkten.