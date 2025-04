Von Tabellenplatz zwölf startet Alba Berlins Basketballer in den BBL-Schlussspurt. In den vergangenen 30 Jahren waren die Playoffs stets eine Selbstverständlichkeit für sie. Diese Saison droht Alba, sie zu verpassen. Das wären die Folgen. Von Jakob Lobach

Vor mehr als 2.000 Zuschauern in der heimischen Sömmeringhalle verschlief Alba wie schon so oft in der Serie den Start in die Partie, war defensiv anfällig und vergab vorne zu viele Würfe. So ging Saarlouis - angeführt von der gewohnt starken Aufbauspielerin Martha Burse - schnell in Führung und baute diese bis zur Halbzeit auf zwölf Punkte aus.

Zurück aus den Kabinen waren die Berlinerinnen plötzlich wie ausgewechselt. Das Team von Coach Cristo Cabrera verteidigte leidenschaftlich und ließ gegen sichtlich nervöser werdende Saarländerinnen kaum noch etwas zu. Im gesamten dritten Viertel erzielten die Royals nur drei Punkte, während Alba sich vor dem Schlussabschnitt die Führung erkämpfte (41:39).