Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind mit einem Sieg in die "Best-of-Five"-Halbfinalserie gestartet. Vor 1.867 Fans in der heimischen Sömmeringhalle setzten sich die Titelverteidigerinnen am Samstag mit 66:57 gegen die Saarlouis Royals durch.

Zur Pause lagen die Berlinerinnen noch knapp mit 30:32 zurück, doch im dritten Viertel drehten die Gastgeberinnen das Spiel. Bis zum Ende gaben sie den Vorsprung nicht mehr ab.