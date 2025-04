Donath: Die Schwierigkeit bei der Erstellung eines Trainingsplans ist immer, die Passfähigkeit zur eigenen Person, zum Tagesablauf und zu den eigenen Präferenzen zu finden. Wenn ich im Internet suche, kommen in der Regel immer klassische Blaupausen, wo man sein Ziel einträgt und wie viel Zeit man hat. Entscheidend ist aber eigentlich, dass ich das Training mache, was ich wirklich möchte und ob sich das an meinen Zielen orientiert und alltagskompatibel ist. Im Alltag gibt es häufig Interessenskonflikte - Familie, Partnerschaft oder Beruf. Den Trainingsplan da zu integrieren, ist eine große Herausforderung.

Er studierte und lehrte an den Universitäten Jena, Basel, North Michigan in den USA und eben Köln.

Viele Menschen halten nicht lange durch, wenn sie in den Tag hinein trainieren und sich überraschen lassen, ob sie Lust haben oder nicht. Oft sind die Antriebe zu gering oder die Barrieren zu hoch. Wenn man einen Trainingsplan aufstellt, der ähnlich gestaltet ist wie ein Vertrag, ist das anders. Man sagt sich: Das möchte und muss ich machen und hinterlegt kleine Belohnungen. Die Chance ist dann größer, dass ich das Programm durchhalte. Es ist viel wichtiger, einen Plan durchzuhalten, als sich um die genauen Ziele und Inhalte im Klaren zu werden. Dass man trainiert, ist viel wichtiger als die Frage, was man konkret macht.

Im Internet und auf Social Media findet man die wildesten Versprechen: das reicht von "So wirst du mit nur 10 Minuten Sport pro Tag fit" bis zu "So werden Sie zu Mr. Olympia". Was ist Quatsch und was wirklich seriös?

Von Strohfeuern, die den Eindruck erwecken, hochintensiv und in kurzer Zeit mit wenig Aufwand heroische Ziele zu erreichen, sollte man Abstand nehmen. Ein beständiger, langfristiger und nachhaltiger Plan, der über sechs bis zwölf Monate geht, und sich langsam steigert, ist deutlich sinnvoller. Man sollte zu Beginn auch eine Form von Anamnese machen: Was fehlt mir? Was möchte ich? Wer kann mich vielleicht unterstützen? Welche Barrieren treten auf? Wo habe ich die Chance, mein Training in den Alltag zu integrieren? Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass zwei Tage hochkonzentrierter Sport am Wochenende genau so effektiv sein können wie an jedem Wochentag Sport zu machen. Dabei spricht man von sogenannten 'Weekend-Warriorn", das ist sehr populär.