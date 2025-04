Sven Felski: Das kann man schon so sagen, ja. Die Eisbären haben eine immense Qualität, aber sind eben nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Eis da. Jeder Spieler ruft derzeit seine Klasse ab und so findet die Mannschaft auf alle Situationen auf dem Eis die passenden Antworten.

Vor nicht allzu langer Zeit waren die Spiele zwischen Berlin und Mannheim noch überaus enge Gigantenduelle. Jetzt aber sind die Eisbären über Mannheim regelrecht herübergefegt. Können Sie sich diese Entwicklung erklären?

Ehrlich gesagt nicht wirklich. Meiner Meinung nach müssen die Mannheimer Adler wie die Eisbären jedes Jahr den Anspruch haben, um Meisterschaften zu spielen. Das müsste ihr Ziel sein, doch mittlerweile sprechen sie von einem "Prozess", was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass der Klassenunterschied an den Eisbären festzumachen ist, sondern vielmehr an den Mannheimern.

Können Sie derzeit Schwächen an der Berliner Mannschaft ausmachen?

In einer Playoff-Serie wird nie alles glattgehen. Es gibt immer Verbesserungsbedarf, aber im Großen und Ganzen läuft es schon sehr gut. Es gibt bisher auch kaum Verletzungen, so kann man aus der kompletten Tiefe des Kader schöpfen und immer nachlegen. Dazu kommt die gute Stimmung im Team. Es sieht also alles wieder nach etwas ganz Verrücktem aus.

Dann kommen wir zu den Stärken: Das Offensiv-Trio um Pföderl, Ty Ronning und Frederik Tiffels dominiert die DEL. Was macht die drei Angreifer im Verbund so stark und wie werden sie vom Team unterstützt?

Leo Pföderl fährt stets die "Leck mich am Arsch"-Taktik. Der macht sich über nichts Sorgen und steht daher immer richtig. Ty Ronning spielt die Saison seines Lebens, auch er steht immer am richtigen Fleck. Tiffels bringt etwas mit, was die ganze Offensive ausmacht: Man ist schlittschuhläuferisch unfassbar schnell, so überlaufen wir andere Mannschaften regelrecht. Tiffels ist super schnell und kann die anderen bedienen. Die Kombination aus Tempo und Effizienz ist einmalig.