Samardzic, Ullrich und Co. - Diese Ex-Spieler von Hertha BSC starten in dieser Saison in anderen Klubs durch

Di 15.04.25 | 15:09 Uhr

Bild: Imago Images/Eibner, Jan Huebner, Beautiful Sports; Collage: rbb

Die Jugendabteilung von Hertha BSC gehört seit Jahren zu den besten in Deutschland. Nicht alle Spieler schaffen es allerdings in die erste Mannschaft der Berliner, setzen sich aber nicht selten bei anderen Klubs durch. So auch in dieser Spielzeit.



Lukas Ullrich - Borussia Mönchengladbach

Lukas Ullrich wechselte im Sommer 2023 von Hertha BSC zu Borussia Mönchengladbach. Für die Berliner kam er bis dahin ausschließlich in den Jugendmannschaften und bei den Amateuren zum Einsatz. Auch am Niederrhein spielte der 21-Jährige zunächst hauptsächlich in der zweiten Mannschaft und musste sich mit einigen Kurzeinsätzen in der Bundesliga-Mannschaft der Fohlen begnügen. Nach der Verletzung des zweiten Ex-Herthaners im Aufgebot der Gladbacher, Luca Netz, bekam Ullrich auf der linken Verteidigerposition aber seine Chance und nutzte diese prompt. Seit dem neunten Spieltag stand der gebürtige Berliner in allen Bundesligaspielen für Gladbach auf dem Rasen, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Mittlerweile gehört er zum Stammpersonal von Trainer Gerardo Seoane. Sein Marktwert hat sich nach Einschätzung des Fußball-Portals transfermarkt.de seit Saisonbeginn von 750.000 Euro auf acht Milllionen Euro vervielfacht.



Muhammed Damar - SV Elversberg

Genau wie Ullrich ist auch Muhammed Damar gebürtiger Berliner und gerade einmal 21 Jahre alt. Dammar spielte von 2015 bis 2019 in der Hertha-Jugend. Über Stationen bei Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim und Hannover 96 landete er schließlich im letzten Sommer per Leihe bei seinem heutigen Verein SV Elversberg. Dort blüht der offensive Mittelfeldspieler regelrecht auf. In 26 Spielen kommt er auf sieben Tore sowie sechs Vorlagen und darf mit der Überraschungsmannschaft der Saison sogar vom Bundesliga-Aufstieg träumen. Besonders bitter für alle Herthaner: Damar traf in dieser Spielzeit in beiden Partien gegen seinen Ex-Klub.



Anton Kade - FC Basel

Anders als Damar hat Anton Kade immerhin vier Spiele für Herthas Profi auf dem Konto. Seinen Durchbruch schaffte der Mittelfeldspieler in Berlin aber nicht und entschied sich deshalb 2022 für einen Wechsel in die Schweiz zum FC Basel. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten gehört er dort spätestens in dieser Saison zu den Leistungsträgern. Der 21-Jährige verpasste in dieser Spielzeit erst zwei Liga-Spiele, erzielte drei Treffer und bereitete drei weitere vor. Ähnlich wie bei Ullrich sieht transfermarkt.de einen großen Marktwert-Sprung von vormals 1,8 Millionen Euro auf mittlerweile fünf Millionen Euro.



Louis Oppie - Arminia Bielefeld

Ein Berliner kehrt Ende Mai in seine Heimatstadt zurück - für das DFB-Pokalfinale. Louis Oppie ist 22 Jahre alt und spielt mittlerweile für Arminia Bielefeld. Von 2009 bis 2017 durchlief er die Jugendmannschaften in der Hertha-Akademie, verließ den Klub dann aber zu Hertha Zehlendorf, um ein Jahr später zu Hannover 96 zu wechseln. Sein Glück fand er nun in Ostwestfalen, wo er seit dem Sommer 2023 für die Arminia aufläuft. Der Linksverteidiger ist in dieser Saison nicht wegzudenken aus dem Aufgebot von Michel Kniat und träumt mit seinem Klub vom Aufstieg in die 2. Bundesliga und natürlich dem Pokalsieg. Am 24. Mai ist es soweit und Oppie trifft in seiner Heimatstadt im Olympiastadion auf den VfB Stuttgart.



Lazar Samardzic - Atalanta Bergamo

Die wohl größte Zukunft eines Spielers in dieser Aufzählung wurde in den letzten Jahren wohl Lazar Samardzic vorhergesagt. Der Berliner war Jugendnationalspieler und kam als Teenager immerhin bereits zu drei Einsätzen für Hertha. Früh, im Jahr 2020 und im Alter von gerade einmal 18 Jahren, entschied sich der Mittelfeldspieler dann für einen Wechsel ins Starensemble von RB Leipzig. Durchsetzen konnte er sich dort allerdings nicht und zog schon nach einem Jahr weiter zu Udinese Calcio in Italien. In der Serie A kam er schnell zu regelmäßigen Einsätzen, wurde zum Stammspieler und wechselte schließlich im letzten Sommer per Leihe nach Bergamo zu Top-Klub Atalanta. Auch dort gehört er fest zum Aufgebot in der Liga und der Champions League. Es scheint so, als hätte Samardzic in Italien sein Glück gefunden. Dafür spricht auch, dass er sich durch seine guten Leistungen in der Serie A für die serbische Nationalmannschaft empfahl und auch dort mittlerweile zum Stammpersonal entwickelt hat.