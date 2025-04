Im Kampf um die Teilnahme am Final Four in Köln (14./15. Juni) wartet Ende des Monats nun das dänische Starensemble von Aalborg HB auf die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert.

Die Füchse Berlin starteten defensiv etwas passiv in die Begegnung und gingen nach drei Minuten mit 2:4 in Rückstand. Mathias Gidsel sorgte jedoch nach fünf Minuten für einen ersten eigenen Höhepunkt, erzielte den 3:4-Anschlusstreffer und provozierte zugleich die erste Zwei-Minuten-Strafe für Kielce. Eine Aktion, die die Max-Schmeling-Halle erstmals zum Kochen brachte und die Füchse in der Partie anmeldete. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis – nach zehn Minuten stand es dank beiderseitig guter Wurfquoten und vielfältiger Angriffsmuster 9:9.

In der 11. Minute brachte Gidsel die Berliner mit seinem 100. Champions-League-Treffer erstmals in Führung (11:10). Der Welthandballer präsentierte sich von Anpfiff an in herausragender Verfassung, schulterte seine offensive Verantwortung trotz enger Manndeckung seitens Kielce souverän.

Der polnische Gegner hielt jedoch sehr gut mit und das Ergebnis permanent eng. Kein Team konnte sich in einem rasanten Schlagabtausch ohne Verschnaufpausen und Taktieren absetzen, nach 20 Minuten stand es bereits 16:15. Bis hierher konnten die Angreifer und nicht die Abwehrreihen glänzen. Auch die Torhüter waren kaum ein Faktor.