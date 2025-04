Do 03.04.25 | 21:12 Uhr

Der 1. VfL Potsdam hat sein Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg verloren. Das Tabellen-Schlusslicht unterlag in der Hansestadt am Donnerstagabend mit 23:28 (13:17). Beste Werfer waren Nils Fuhrmann mit acht Treffern für Potsdam sowie Frederik Bo Andersen mit ebenfalls acht Toren für Hamburg.

Die Gäste aus Brandenburg taten sich zunächst sehr schwer. Maxim Orlov scheiterte mit einem Siebenmeter am Hamburger Schlussmann Robin Haug, Jannek Klein setzte einen freien Wurf neben das Tor. In der 7. Minute traf Dustin Kraus zum 1:3.