Prominente Namen, ein schnelles Becken, der Kampf um Medaillen und WM-Tickets – all das steht in dieser Woche vom 01. bis zum 04. Mai im Fokus und lässt sich auch im Livestream der Sportschau verfolgen.

Alle Jahre wieder richten sich die Blicke der deutschen Schwimmszene im Frühjahr nach Berlin – so auch in diesem Sommer. Ab Donnerstag lässt sich dabei beobachten, wie an vier Tagen über verschiedenste Distanzen die Deutschen Meisterschaften 2025 ausgeschwommen werden.

Im 21. Jahr in Folge wird die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark diese Woche für ein paar Tage zum Epizentrum des deutschen Schwimmens. Direkt an der Landsberger Allee sprangen nicht nur einst Stefan Raab und seine Promis beim Turmspringen in die Tiefe, es schwammen auch zahlreiche athletischere Athleten zu wirklich wichtigen Weltrekorden.

Der aktuell wohl größte Name, der am verlängerten Wochenende durch die Schwimmhalle hallen wird, ist der von Lukas Märtens. "Ich war noch nie so motiviert wie jetzt", ließ der letztjährige Olympiasieger über 400 Meter Freistil zuletzt verlauten, und auch die Form des 23-Jährigen beeindruckt: Erst vor wenigen Tagen brach Märtens im schwedischen Stockholm in 3:39,96 Minuten den 16 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann.

Mit Florian Wellbrock schwimmt diese Woche noch ein zweiter Olympiasieger (2021) in Berlin. Der Freiwasser-Spezialist wird in der Halle unter anderem über die langen 1.500 Meter an den Start gehen und dabei versuchen, seine jüngst aufgestellte Weltjahresbestzeit zu unterbieten.

Bei den Frauen wird über die gleiche Distanz allen voran Isabel Gose im Fokus stehen. Nicht zuletzt, weil die olympische Bronzemedaillengewinnerin aus Paris als gebürtige Berlinerin einst bei den Wasserfreunden Spandau mit dem Schwimmen begann.