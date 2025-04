Eisbären starten mit Heimvorteil in DEL-Finalserie gegen Kölner Haie

Do 17.04.25 | 19:10 Uhr

Es ist angerichtet: Die Finalserie der DEL zwischen den Eisbären und den Kölner Haien gibt ihren Auftakt in der Arena am Ostbahnhof. Die Berliner wollen ihren Titel verteidigen und mit einem Heimsieg starten.

"Ein Geschenk für das deutsche Eishockey" - so hat Experte Rick Goldmann im rbb-Interview die diesjährige Finalpaarung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bezeichnet. Zwar ist der letzte Titel der Kölner Haie schon eine Weile her (es war im Jahr 2002) und doch könnten sie den Eisbären Berlin einen harten Kampf liefern und für eine spannende Best-of-Seven-Serie sorgen. Schließlich schaltete Köln auf dem Weg ins Finale erst Vizemeister Bremerhaven und später Hauptrundensieger Ingolstadt aus.