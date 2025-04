Nach dem 5:1-Auftaktsieg im Finale um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft sind die Eisbären Berlin in Spiel zwei zu Gast bei den Kölner Haien. Ein weiterer Erfolg in der Best-of-Seven-Serie würde die halbe Miete bedeuten.

Auch Liam Kirk, der im ersten Finalspiel gleich doppelt traf, zeigte sich trotz des deutlichen Siegs selbstkritisch: "Es gab Bereiche, in denen wir ein wenig eingerostet waren. Wir haben bestimmte Dinge nicht so gut gemacht, wie wir das normalerweise tun, wenn wir häufig spielen", räumte er ein und sprach damit die neun Tage Pause an, die zwischen der letzten Halbfinal- und der ersten Finalpartie der Eisbären lag.

Der elfte Titel des Rekordmeisters ist in Sichtweite - und trotzdem kann noch alles passieren. Den Eisbären-Fans dürfte außerdem Hoffnung machen, dass die Eisbären unter Serge Aubin noch keine Playoff-Serie verloren haben. Die Kölner Haie wiederum stehen erstmals seit elf Jahren wieder in einer Endrunde der Deutschen Eishockey Liga.



Zwei Tage nach dem Spiel in Köln sind die Berliner am Montag dann wieder Gastgeber. Die vierte Partie wird am kommenden Mittwoch wiederum in Köln ausgetragen.