Können die Eisbären in der DEL-Finalserie gegen Köln wieder in Führung gehen?

Nach dem deutlichen 5:1 für die Eisbären zum Final-Auftakt in Berlin gelang den Kölnern in Spiel zwei und ihrer Arena der Ausgleich. Was für Spiel drei nun folgende Frage aufwirft: Was überwiegt? Heimstärke oder Momentum?