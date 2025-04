Eisbären Berlin stehen nach Kantersieg in Mannheim im Finale

Der amtierende Deutsche Eishockey-Meister steht erneut im Finale der DEL-Playoffs. Die Eisbären Berlin setzten sich am Dienstag mit 6:2 bei den Adler Mannheim durch. Die Halbfinal-Serie gewannen sie souverän mit 4:0.

Die Eisbären Berlin haben ihre Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter fest im Blick. Am Dienstagabend gewannen die Berliner das vierte Halbfinale der DEL-Playoffs mit 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) bei den Adler Mannheim. Die Best-of-Seven-Serie entschieden sie folglich mit 4:0 für sich. Im Finale treffen sie auf die Kölner Haie oder den ERC Ingolstadt.

Die Eisbären mussten in Mannheim auf Zach Boychuk verzichten. Der Kanadier wurde für vier Spiele gesperrt, nachdem er am Sonntag in der Schlussminute des dritten Halbfinales seinen Kontrahenten Tom Kühnhackl mit dem Schläger gegen den Kopf- und Nackenbereich geschlagen hatte.