Für die Basketballerinnen von Alba Berlin ist das Erreichen der Finalserie in der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) weiter in die Ferne gerückt. Die amtierenden deutschen Meisterinnen verloren am Freitagabend ihr drittes Halbfinalspiel bei den Saarlouis Royals mit 52:66 (29:39) und liegen in der Serie nun mit 1:2 Spielen zurück. Die Berlinerinnen brauchen somit am Sonntag in Spiel vier einen Sieg, um das Saisonende zu verhindern und ihre Finalchance zu wahren.

Bereits zum Start des Spiels am Freitag zeichnete sich ab, dass dieses abermals ein schwieriges für Alba werden würde. Wie schon in Spiel zwei am vergangenen Montag, verschlief die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera das erste Viertel nahezu komplett. Allen voran defensiv hatten die Gäste einmal mehr große Probleme, die gute Ballbewegung ihrer Gäste aus dem Saarland einzuschränken. Das Ergebnis war ein bereits deutlicher 15:26-Rückstand nach den ersten zehn Minuten.

Während bei Alba Berlin eine ganze Reihe von Spielerinnen unter ihren Möglichkeiten blieben, wurde Saarlouis einmal mehr von Martha Burse angeführt. Die Aufbauspielerin, die jüngst zur wertvollsten Spielerin (MVP) der DBBL-Saison gewählt wurde, erzielte 20 Punkte und verzeichnete noch dazu jeweils vier Assists und Rebounds.

Alba hingegen erspielte sich zwar durchaus gute Würfe, traf diese allerdings zu selten. So kämpften sich die Berlinerinnen mehrfach wieder heran, verkürzte ihren Rückstand, konnte ihn allerdings zu keinem Zeitpunkt komplett ausradieren. So stand am Ende einer umkämpften Partie ein verdienter Sieg für die Pokalsiegerinnen aus Saarlouis. Die haben nun bereits am Sonntag die Chance, mit einem sechsten Sieg im dann siebten Saisonspiel gegen gegen Alba ins Finale einzuziehen.