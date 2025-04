Abstieg so gut wie besiegelt: Turbine Potsdam verliert in Jena

Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat die letzte realistische Chance auf den Klassenverbleib vergeben. Am Samstag verlor das Team um Kapitänin Viktoria Schwalm beim Konkurrenten FC Carl Zeiss Jena 0:1 (0:0). Für die Thüringerinnen traf Isabelle Jaron zum Sieg und dem so gut wie gesicherten Ligaerhalt (64.).

"Gewinnen wir es nicht, ist es vorbei", sagte Kurt Russ im Vorfeld der Partie und machte damit die Fallhöhe des Abstiegsduells in Jena klar. Sein Team brauchte den Sieg unbedingt, um den Abstand auf die beiden verbliebenen Keller-Konkurrentinnen zu verkürzen und zumindest die rechnerische Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.

Doch vor den Augen der rund 200 mitgereisten Turbine-Fans waren die Potsdamerinnen zu Beginn auf Sicherheit bedacht. Teils tief in die eigene Hälfte gedrängt, überließen sie die Kontrolle den Gastgeberinnen, die zu ersten Abschlüssen kamen.

Es dauerte eine halbe Stunde, ehe sich die Gäste offensiv zeigten. Erst jagte Kim Schneider die Kugel aus halblinker Position knapp über das Tor, zwei Minuten später rauschte ein Freistoß von Kapitänin Viktoria Schwalm knapp am Gehäuse vorbei. Für Diskussion sorgte eine Situation im Jenaer Strafraum, als Kim Schneider der Verteidigerin Toma Ihlenburg aus kurzer Distanz an den Arm schoss, was Schiedsrichterin Miriam Schwermer ungeahndet ließ. Klar war bis hierhin: Potsdam war nun aufgewacht.

Dennoch musste sich Turbine bei ihrer Keeperin bedanken, dass es torlos in die Kabinen ging: Nachdem Mittelfeldspielerin Ito den Ball vertändelte, kam Noemi Gentile in der Nähe des Elfmeterpunkts frei zum Abschluss - doch Silia Plöchinger parierte.