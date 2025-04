Fußball-Bundesligist Union Berlin und sein ehemaliger Technischer Direktor Michael Parensen haben sich "einvernehmlich" auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das geht aus in einer Mitteilung des FC Union [fc-union.de] von Mittwoch hervor "Die außergewöhnliche Geschichte von Michael Parensen als Spieler bei Union hat ein gutes Ende verdient und ich bin froh, dass uns das nun gelungen ist", teilte Union-Präsident Dirk Zingler darin mit. Details zur Einigung gab der Verein nicht bekannt.

Union hatte Parensen im März 2024 zum 30. September vergangenen Jahres gekündigt. Dagegen ging der frühere Fußballprofi mit einer Klage vor dem Arbeitsgericht vor. Weil man sich nicht einigte, war für diesen Juni eigentlich ein Kammertermin anberaumt. Nachdem Parensen im November Geschäftsführer Sport beim österreichischen Club Sturm Graz geworden war, war aber bereits davon auszugehen, dass dieses Verfahren nicht zu Ende geführt wird.



"Ein Teil dieser Entwicklung von der 3. Liga bis in die Bundesliga auf dem Spielfeld gewesen zu sein und diese ein Stück geprägt zu haben, erfüllt mich mit großem Stolz", äußerte sich Parensen nun in der Mitteilung des Vereins von Mittwoch. "Nun freue ich mich, dass wir eine einvernehmliche Lösung gefunden haben. lch werde immer gerne zu den Fans an die Alte Försterei zurückkehren."