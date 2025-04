Andreas "Zecke" Neuendorf hört mit sofortiger Wirkung als Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC auf. Nach dem 3:2-Sieg gegen den SSV Ulm habe der 50-Jährige das Team und die Verantwortlichen noch am Ostersonntag über sein Ausscheiden informiert, hieß es am Abend in einer Vereinsmitteilung. Neuendorf gab demzufolge persönliche Gründe an.