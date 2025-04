Die erste Halbzeit verschläft Hertha BSC auswärts in Ulm – und gewinnt am Ende dennoch gegen den Abstiegskandidaten. Einmal mehr verhilft der fast verbissen kämpfende Fabian Reese Hertha entscheidend zum Sieg. Von Till Oppermann

Im Ulmer Donaustadion lag Herthas Matchwinner nach dem Abpfiff am Boden. Die 90 Minuten Fußball davor hatten nicht nur körperlich viel Kraft gekostet, auch nervlich waren sie ziemlich intensiv. Besonders für einen Perfektionisten wie Fabian Reese, dem ins Gesicht geschrieben stand, welche körperlichen Qualen ihm die erste Hälfte gegen den Aufsteiger bereitet hatten. Ihr zum Trotz gewann Hertha BSC am Sonntag in Ulm, bewies dabei allerdings erneut auch, was eine wirklich erfolgreiche Saison der Berliner verhindert hat.

In einer Liga, in der selbst den besten Teams die Konstanz fehlt, ist Hertha keine Ausnahme. An guten Tagen spielen die Blau-Weißen die Sterne vom Himmel, aber an schlechten Tagen geht gar nichts. In der ersten Hälfte sah es sehr danach aus, als wäre der Ostersonntag 2025 einer dieser schlechten Tage. Auf der einen Seite standen die Gastgeber aus Ulm, die sich in jeden Zweikampf warfen, den Bällen hinterher sprinteten und sich angetrieben von ihrem Trainer Robert Lechleiter gegenseitig motivierten und antrieben.

Auf der anderen Seite spielte Hertha seltsam spannungslos. Kapitän Toni Leistner und Mittelfeldspieler Kevin Sessa überboten sich zeitweise mit Fehlpässen. Ulm spielte die Partie im Kampf gegen den Abstieg wie ein Finale. Bei Hertha dagegen sah es so aus, als würden manche Spieler auf dem Platz schon darüber nachdenken, ob sie ihren Sommerurlaub auf Mykonos oder Sardinien verbringen sollen. Das Gegentor in der zehnten Minute stand sinnbildlich für dieses Gefälle zwischen den Teams.

Ausgangspunkt des Ulmer Angriffs war eine Hertha-Flanke auf einen unbesetzten zweiten Pfosten. Danach konterten die "Spatzen" so zügig, dass beim Tor durch Aaron Keller gleich vier Ulmer in Herthas Strafraum waren. Ihnen stellten sich nur Leistner und Linus Gechter entgegen. Wobei "entgegenstellen" die grundfalsche Beschreibung für ihr Abwehrverhalten ist. Beide liefen nur rückwärts und kamen nicht in den wichtigen Zweikampf. Gerade Gechter war so weit von den Ulmern entfernt, dass man sich nicht gewundert hätte, wenn er einfach weiter über die Tartanbahn bis in die Ulmer Fankurve gelaufen wäre.