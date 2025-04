Nach einer enttäuschenden Zeit beim 1. FC Union Berlin verlässt der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Volland den Bundesligisten im Sommer und kehrt zu seinem Jugendverein TSV 1860 München zurück. "Auch wenn es sportlich nicht immer einfach war, habe ich mich hier sehr wohlgefühlt und viele wichtige Erfahrungen gesammelt", äußerte Volland in einer Vereinsmitteilung der Berliner am Ostermontag.

Der 32 Jahre alte Stürmer war im Sommer 2023 für rund vier Millionen Euro aus Monaco an die Spree gewechselt. Insgesamt kam der 15-malige Nationalspieler in seiner ersten Spielzeit auf 32 Pflichtspieleinsätze für Union, in denen ihm vier Treffer und fünf Vorlagen gelangen. In der laufenden Saison reichte es in der Bundesliga dann nur noch zu drei Kurzeinsätzen.