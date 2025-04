Bundesliga-Rekord - Unglaubliche erste Hälfte: Union sichert sich mit 4:4 gegen Stuttgart den Klassenerhalt

In einem außergewöhnlichen Fußballspiel haben sich Union Berlin und der VfB Stuttgart mit einem 4:4-Unentschieden getrennt. Alle acht Tore fielen in der ersten Hälfte. Der Punkt reicht Union Berlin außerdem zum sicheren Klassenerhalt.

Kein Sieger in einer verrückten Partie. Mit einem Spielstand von 4:4 endete das Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart, das in die Bundesliga-Geschichte eingeht. Noch nie zuvor waren in einer ersten Halbzeit acht Tore gefallen.

Der Spielverlauf

Abtasten? Fehlanzeige. Union Berlin ließ Stuttgart keine fünf Minuten, um sich an die Stimmung im Stadion An der Alten Försterei zu gewöhnen. Nach Kopfball von Danilho Doekhi konnte der Stuttgarter Jeff Chabot nicht sauber klären. Nutznießer: Andrej Ilic, der den Ball eiskalt im rechten Eck zum 1:0 verwandelte (5. Minute). Wenige Minuten später wurde es erneut laut unter den Union-Fans. Diogo Leite stand nach einem Freistoß genau richtig, wurde von der Stuttgarter Defensive weitgehend ignoriert und köpfte so zielsicher zum 2:0 ein (19.). Luft zum Durchatmen blieb weiterhin nicht, denn auf einmal stand es nur noch 2:1. Deniz Undav zeigte keine Nerven und zog nach Vorlage von Maximilian Mittelstädt schnörkellos ins linke untere Eck ab. So verrückt dieses Spiel bisher verlief, so verrückt ging es weiter: Auftritt Enzo Millot. Mit einem sehenswerten Schuss mit links schlenzte der Offensivmann den Ball aus der Distanz ins Netz zum 2:2 (30.). Vier Tore in 30 Minuten – und das Spiel war wieder ausgeglichen.

Ob Leopold Querfeld sich von diesem Schuss inspiriert fühlte? Es besteht zumindest die Möglichkeit, denn in der 39. Minute packte der 21-Jährige ein Traumtor aus 35 Metern aus, das alles bisher Gesehene in den Schatten stellte. Mit perfekter Flugkurve flog der Ball in den rechten Winkel – Alexander Nübel hatte keine Chance. Union lag wieder in Führung – für fünf Minuten. Denn dann war auch Jeff Chabot dran, traf per Kopfball zum 3:3 (43.) und beobachtete kurz drauf seinen Kollegen Chris Führich, wie er das Netz erneut wackeln ließ (45.+1). Die ungläubigen Gesichter auf den Tribünen durften sich immer noch nicht in die Pause verabschieden, denn Andrej Ilic wollte auch nochmal ran. In der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten (!) Hälfte traf er zum 4:4. Erneut per Kopf. Eine unfassbare Halbzeit nahm damit sein Ende und ließ alle Zuschauer und Beteiligten sprachlos zurück.

Sebastian Hoeneß und Steffen Baumgart riefen in der Halbzeitpause offenbar zu mehr Ruhe auf – und das zeigte sich im jetzt sehr veränderten Spiel. Beide Mannschaften wirkten bedachter, vielleicht auch ein bisschen kraftloser. Die Abwehrreihen standen nun besser. Das berühmte Pulver war tatsächlich verschossen und die zweite Hälfte in diesem irren Spiel blieb ohne Tore. Union Berlin hat damit 13 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Ein Vorsprung, der in vier ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen ist. Es steht also fest: Auch in der kommenden Saison spielen die Köpenicker erstklassig.

