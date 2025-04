Union Berlin macht großen Schritt in Richtung Aufstieg

So 13.04.25 | 16:27 Uhr

Besagten vierten Platz belegt der SV Meppen, auf das zweitplatzierte Union Berlin am kommenden Samstag (14 Uhr) trifft.

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben ihre Pflichtaufgabe souverän gemeistert. Am Sonntag schlug der Zweitligist den FC Ingolstadt mit 4:0 (1:0). Fünf Spieltag vor Saisonende wächst damit der Vorsprung der Unionerinnen auf einen Nicht-Aufstiegsplatz auf neun Punkte an.

Die Köpenickerinnen, die gegen die neuntplatzierten Ingolstädter von Beginn an toangebend waren, gingen in 19. Minute durch Dina Orschmann in Führung.

Entschieden wurde das Spiel innerhalb von sechs Minuten in Durchgang zwei: Antonia Halverkamps (58.), nochmal Dina Orschmann (62.) und Lisa Heiseler (64.) sorgten für klare Verhältnisse im heimischen Stadion An der Alten Försterei.