Do 03.04.25 | 14:34 Uhr

Der langjährige Bundesliga-Manager Oliver Ruhnert arbeitet nach seiner gescheiterten Kandidatur für den Bundestag wieder für den 1. FC Union Berlin. "Es gibt nicht viel zu sagen. Der Vertrag ruhte. Der Vertrag ist wieder am Laufen. Er arbeitet wieder für Union Berlin", sagte Geschäftsführer Sport Horst Heldt in einer Medienrunde am Donnerstag.