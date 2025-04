Fußball-Bundesliga - Formstarke Unioner empfangen Lieblingsgegner Wolfsburg

Fr 04.04.25 | 18:17 Uhr

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Seit drei Spielen ist Union Berlin inzwischen ungeschlagen in der Fußball-Bundesliga. Nun bekommt es die Mannschaft mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Und zumindest rein statistisch ist das eine klare Angelegenheit.

Fakten zum Spiel

In den letzten drei Spielen hat Union sieben Punkte geholt - so viel wie keine andere Bundesliga-Mannschaft.

Wolfsburg konnte noch nie bei Union gewinnen - die letzten drei Spiele an der Alten Försterei gingen allesamt an die Berliner.

Allerdings hat Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl in acht Anläufen auch noch nie gegen Union verloren.

Keine Bundesliga-Mannschaft kassiert mehr Gegentore nach Standards als Wolfsburg (15).

Der Gegner-Experte Lars Vollmering schreibt und berichtet unter dem Künstlernamen Lenny Nero über den VfL Wolfsburg. Der 49-Jährige ist gelernter Journalist, hat im Jahr 1987 erstmals ein Spiel der Niedersachsen besucht und seitdem mehrere Bücher über den Verein geschrieben. Als selbsternannter "Lokalpatriot" moderiert er seit 2016 das "Wölferadio" und kommentiert seit 2017/18 für das Klubradio des VfL Wolfsburg die Bundesliga-Spiele.

So läuft es sportlich beim VfL Wolfsburg

Mit sonderlich breiter Brust dürften die Spieler des VfL Wolfsburg nicht im Stadion an der Alten Försterei antreten, wenn es am Sonntag (17:30 Uhr, live im rbb|24 Audiostream) bei Union Berlin um Bundesliga-Punkte geht. Schließlich hat die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen können und dabei gegen Bochum (16.), St. Pauli (15.) und Heidenheim (17.) gegen vermeintlich schwächere Mannschaften nur zwei Punkte geholt. "Damit war nicht zu rechnen", sagt der Journalist und Gegner-Experte Lenny Nero (bürgerlich Lars Vollmering), "wir hatten ja die berechtigte Hoffnung, nach der, glaube ich, drittbesten Vorrunde der Vereinsgeschichte, auch in der Rückrunde reüssieren zu können". Nun frage man sich in Wolfsburg, woran es liege. Denn "so richtig erklärbar und nachvollziehbar ist das nicht", sagt Nero.

Das bewegt die Fans

Dass der Trainer angesichts der jüngsten Ergebnisse durchaus kritisch gesehen wird, "ist fast schon folgerichtig", sagt Lenny Nero, um dann aber sofort den Blick in die Zukunft zu richten: "Wir haben ein schönes Jubiläum dieses Jahr, der VfL Wolfsburg wird 80 Jahre im September." Dabei geht es zwar um den eingetragenen Verein, "aber die Fußballer von der GmbH feiern natürlich kräftig mit", so Nero. Dass die Fußball-Sparte in Wolfsburg weiß, wie das mit dem Feiern geht, zeigten unlängst erst die Ultras von den Green White Angels. Zu ihrem 30-Jährigen Bestehen zeigte die Gruppierung im Heimspiel gegen den VfL Bochum eine beeindruckende Choreo. Oder wie Lenny Nero sagt: "Da kann einem echt die Kinnlade runterfallen."

Auf diese Spieler sollte Union achten

"Das liegt so ein bisschen auf der Hand", so Lenny Nero in Anspielung auf Wolfsburgs Topscorer Mohamed Amoura. Der 24-jährige Algerier kommt in seinen bisher 24 Einsätzen auf zehn Tore und zehn Torvorlagen. Damit ist der nur 1,70 Meter große Stürmer an 41 Prozent aller Wolfsburger Treffer beteiligt. Insbesondere die Schnelligkeit beeindruckt laut Lenny Nero, "das ist eine Rakete, aber auch cool vor der Kiste". Und einer, der erst vor dreieinhalb Jahren in den europäischen Fußball kam (Lugano) und daher als Straßenfußballer im besten Sinne gilt. Eine Stärke, die er unter Trainer Hasenhüttl auch einbringen darf, da er "taktisch ein bisschen losgelöst agieren kann", wie Lenny Nero sagt. Zum Problem für Unions Stürmer könnte hingegen Kamil Grabara werden. Der 26 Jahre alte Pole sei ein "überragender Torwart, eine wirklich bockstarke Verpflichtung", so Lenny Nero.

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (Union Berlin): "Ich glaube, dass Wolfsburg eine sehr gute Mannschaft ist, die lange Zeit um die internationalen Plätze gespielt hat und da auch wieder anknüpfen will. Auch wenn die letzten Ergebnisse nicht ganz so positiv waren. Wir wissen um die Qualität von Wolfsburg, wissen aber auch, was uns stark macht und erfolgreich machen kann." Ralph Hasenhüttl (VfL Wolfsburg): "Union spielt sehr direkt nach vorne. (…) Das machen sie sehr gut. Sehr aggressiv, sehr energisch gegen den Ball. Und mit den Ergebnissen im Rücken auch Selbstvertrauen getankt, logischerweise. Daheim sowieso immer mit einer richtig guten Stimmung im Stadion. Wir brauchen ein richtig gutes Auswärtsspiel."

So könnte Union spielen

Die Erfolge der letzen Wochen weisen auf wenige Änderungen hin. Der verletzte Woo-Yeong Jeong könnte durch Tim Skarke ersetzt werden. Für Janik Haberer könnte auch Andras Schäfer beginnen. Unions mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Haberer, Juranovic - Skarke, Hollerbach - Ilic

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Gegen Union waren es immer Schweinespiele, selten schön anzuschauen. Und am Ende sehr häufig mit einem schlechteren Ende für uns. Ich glaube, das ist ein klassisches 1:1." Der Redaktionstipp: Wer vorausgesagt hätte, dass Union aus den Spielen in Frankfurt und in Freiburg und gegen die Bayern ungeschlagene sieben Punkte holt, hätte sich besser untersuchen lassen sollen. Und weil nun gegen Wolfsburg sowohl die Form als auch die Statistik für Union spricht, muss es der Logik der vergangenen drei Spiele ja eigentlich anders kommen. Kurzum: die Würfel der rbb|24-Redaktion ergeben ein 5:3. Für wen, wird nicht verraten.

Sendung: rbb24, 04.04.2025, 22 Uhr