Vor dem Start in die englische Woche liegt Fußball-Drittligist Energie Cottbus weiter auf Aufstiegskurs. Doch Gegner 1860 München hat nicht zu verschenken. Von Andreas Friebel Der rbb überträgt das Spiel am Samstag ab 13:55 Uhr live im Fernsehen und im Stream auf rbb24.de.

Drei Spiele in acht Tagen lautet das kommende Programm von Energie Cottbus in der 3. Fußball-Liga. Los geht es am Samstag bei 1860 München (ab 13:55 Uhr live im rbb Fernsehen und im Stream auf rbb24.de), bevor am nächsten Mittwoch ein Heimspiel gegen Essen ansteht und es dann zur zweiten Mannschaft von Dortmund geht.

Energie Cottbus will am Samstag bei 1860 München die nächsten Punkte für den Aufstieg in die 2. Liga sammeln. Im Hinspiel gab es einen klaren 5:1-Erfolg. Ob die Lausitzer auch diesmal als Sieger vom Platz gehen, sehen Sie im rbb|24-Livestream.

"Alles, was derzeit 41 Punkte und weniger hat, steckt im Abstiegskampf", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag vor der Abfahrt nach München. Nach dieser Definition ist keiner der drei nächsten Gegner der Cottbuser gerettet.

"Ich finde Spiele gut, in denen es für beide Mannschaften noch um etwas geht", sagte Wollitz. In München eerwarte er eine enge Partie. Zugleich gehe er davon aus, dass es mit Blick auf den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag eng zugehen werde.

Mit gut 20 Punkten mehr könnte ein Team schon aufsteigen. Hochgerechnet müssten etwa 70 Punkte für den direkten Aufstieg reichen. Das bedeutet in der aktuellen Konstellation für Energie Cottbus (55 Punkte): Mit vier oder fünf Siegen aus den verbleibenden acht Partien stiegen die Lausitzer vermutlich auf. "Unsere Ausgangslage ist hervorragend. Wir liegen einen Punkt hinter dem Spitzenreiter und wollen diese Situation verteidigen", so Wollitz.

Seit mehreren Wochen wird in der Regionalliga Nordost über veränderte Aufstiegsregeln nachgedacht. Claus-Dieter Wollitz brachte am Donnerstag eine neue Variante ins Spiel. Er würde den Viertletzten der 3. Liga an einer Relegation mit den Meistern der Regionalliga teilnehmen lassen. In zwei Dreiergruppen könnten die Meister mit dem Drittligisten die vier Aufsteiger ausspielen.

Dafür muss am Samstag in München ein Sieg her. 1860 steht aktuell auf Platz zwölf in der Tabelle. Nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. "Sie haben sich in der Rückrunde defensiv stabilisiert", sagte Wollitz.

Die Handschrift des neuen Coaches von 1860 München ist dabei erkennbar. Patrick Glöckner hatte den Klub Ende Januar übernommen. Von den zehn Spielen unter seiner Regie gingen nur vier verloren. Trotzdem fehlen zum Klassenerhalt noch ein paar Punkte. "Für München steht viel auf dem Spiel. Aber auch für uns. Niemand kann sich ausruhen, denn die Tabellensituation ist für beide Teams gefährlich", sagte Wollitz.

Während die Münchner auf ihren gesperrten Topscorer Maximilian Wolfram (acht Tore, fünf Vorlagen) verzichten müssen, fehlen bei Energie Cottbus mit Henry Rohrig (Bauchmuskelzerrung) und Niko Bretschneider (Hand-OP) ebenfalls zwei wichtige Stammkräfte.