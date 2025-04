Fanlager geraten vor Partie von Energie Cottbus in Dortmund aneinander

Vor dem Drittliga-Auswärtsspiel vom FC Energie Cottbus bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern gekommen. Wie die Polizei Dortmund am Montag mitteilte, sprach sie 110 Platzverweise gegen Cottbuser Fans aus und leitete Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung ein.

Laut Medienberichten waren die Eisatzkräfte zunächst in der Unterzahl und griffen deshalb nicht ein. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Dortmund am Montag auf rbb|24-Nachfrage. Man habe dann aber schnell weitere Kräfte zusammengezogen. Die hätten die Fanlager getrennt, die Auseinandersetzung sei nach wenigen Minuten beendet gewesen. Die Beamten seien mit Flaschen beworfen worden, aber unverletzt geblieben.

Die beteiligten Cottbus-Fans seien zurückgedrängt und festgesetzt worden, heißt es im Polizeibericht weiter. Insgesamt handelte es sich demnach um 110 Personen. Sie wurden durchsucht und die Einsatzkräfte nahmen ihre Personalien auf. Bei sieben Energie-Anhängern seien "Vermummungsmaterialien und Passivbewaffnungen" sichergestellt worden. Die Maßnahme hätten mehrere Stunden gedauert, sagte der Polizeisprecher rbb|24.

Somit verpassten die festgesetzten Fans das Spiel. Sie hätten anschließend Platzverweise erhalten und das Stadtgebiet nach 21:30 Uhr in ihren eigenen Fahrzeugen unter Polizeibegleitung verlassen, so die Polizei Dortmund. Die Cottbuser Anhänger im Stadion verzichteten wegen des Einsatzes auf organisierten Support. Energie verlor das Spiel mit 1:4 und kassierte so einen weiteren Dämpfer im Aufstiegsrennen.