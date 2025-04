Im Zuge des Lizenzierungsverfahrens für die 2. Fußball-Bundesliga hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Drittligisten FC Energie Cottbus Auflagen im organisatorischen Bereich erteilt.

"Wir haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten sehr intensiv und hart gearbeitet, um die hohen Anforderungen zu erfüllen", wurde Energie-Geschäftsführer Sebastian Berge am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung zitiert. Im sportlichen, administrativen und wirtschaftlichen Bereich habe der Klub alle Lizenz-Anforderungen erfüllt.