3. Liga - Energie Cottbus bricht mit Thiele-Tor gegen Viktoria Köln den Pleitefluch

Sa 19.04.25 | 16:47 Uhr

Imago Images/Matthias Koch Audio: rbb24 Inforadio | 19.04.2025 | Andreas Friebel | Bild: Imago Images/Matthias Koch

Drittligist Energie Cottbus schafft es nach drei Niederlagen in Folge wieder zu punkten. Damit behalten die Lausitzer den Anschluss im Aufstiegsrennen. Durch den Sieg gegen Viktoria Köln rückt Cottbus vorläufig auf den Relegationsplatz.

Timmy Thiele trifft in der 47. Minute zum Sieg

Energie Cottbus gewinnt nach einer Flaute von drei Niederlagen wieder

Cottbus steht damit auf dem Relegationsplatz

Die Fußballer vom FC Energie Cottbus haben am 34. Spieltag der 3. Liga gegen Viktoria Köln gewonnen. Am Samstagnachmittag setzte sich die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz 1:0 (0:0) durch. Damit sammeln die Cottbuser wichtige Punkte (58) im Aufstiegsrennen und schieben sich an Saarbrücken (56) auf den dritten Rang vorbei. Am Sonntag empfängt Saarbrücken Tabellenführer Dynamo Dresden.

Der Spielverlauf

Die Spielkontrolle lag zu Beginn klar bei den Gästen, obwohl sie auf zwei ihrer Topspieler verzichten mussten. Die Viktoria-Spieler durchliefen die Cottbuser Reihen mit einer gewissen Leichtigkeit, während die Wollitz-Elf ihre eroberten Bälle mehrfach verstolperte. Nach einer Ecke, die Ex-Cottbuser Tobias Eisenhuth ausführte, traf Donny Bogicevic Yannik Möker aus kurzer Distanz am Arm. Die Kölner forderten vehement einen Elfmeter, den Schiedsrichter Assad Nouhoum aber nicht gab (16.). Lucas Copado leitete die bis dahin beste Cottbuser Chance mit einem Sprint über die rechte Seite ein. Der 21-Jährige spielte in die Mitte zu Tolcay Cigerci, der den Ball jedoch verpasste. Der mitgelaufene Niko Bretschneider versuchte mit zwei Nachschüssen sein Glück – ohne Erfolg (28.). Danach war Cottbus deutlich präsenter. Kurz vor der Pause setzte Cigerci nochmal Axel Borgmann in Szene. Der FCE-Kapitän wurde allerdings von Lars Dietz mit einer Grätsche gestoppt (44.).

Nach der Pause ging es dann plötzlich ganz einfach: Der Ball kam über Cigerci und Möker zu Timmy Thiele in den Sechzehner. Thiele drückte mit dem linken Fuß aus acht Metern ins lange Eck zum 1:0 ab (47.). Kölns Torhüter Dudu bekam durch die drückende Cottbuser Offensive deutlich mehr zu tun. Wollitz brachte Erik Engelhardt und Maximilian Krauß für Thiele und Copado (65.). Viktoria agierte in der Schlussphase wieder sicherer und arbeitete am Ausgleich. Doch Cottbus verteidigte sicher und versuchte sich am Ausbau der Führung. Keine der Mannschaften brachte den Ball im Tor unter.

Die Fans von Energie Cottbus protestieren vor dem Spiel gegen Viktoria Köln mit Bannern gegen Verbandsstrafen

Proteste vor Spielbeginn

Vor dem Spiel protestierte die organisierte Fanszene der Cottbuser mit Bannern gegen Verbandsstrafen. Schon am letzten Wochenende hatten mehrere Fanszenen, darunter auch die von Union Berlin und Hertha BSC, auf das Anliegen aufmerksam gemacht. Auf den Bannern in der Nordwand stand "Strafen zünden nicht!" und "Scheiße ist die Strafe nicht die Fackel! Verbandsstrafen abschaffen jetzt!". Hintergrund: Im Januar hatten zahlreiche Vereine aus dem NOFV die Abschaffung von Verbandsstrafen beim Einsatz von Pyrotechnik im Stadion gefordert. Dabei ging es konkret um Pyrotechnik, die nicht gezielt gegen Personen eingesetzt oder aufs Feld geworfen wird. Die Klubs und Fanszenen begründen ihr Anliegen vor allem damit, dass die Strafen immer mehr zu wirtschaftlichen Problemen bei einigen Vereinen führen würden und sich so deren Wettbewerbsfähigkeit verschlechtere. Die letzten Jahre hätten zudem gezeigt, dass Verbandsstrafen nicht dazu führten, dass in den Stadien weniger Pyrotechnik abgebrannt wird.

Spieler des Spiels

Wer die Pleiteserie bricht, verdient sich den Titel. Timmy Thiele machte nicht nur das entscheidende Tor, sondern nahm vorher schon das gesamte Publikum mit. Der 33-Jährige animierte bereits in der ersten Hälfte nicht nur seine Mitspieler, sondern auch immer wieder die 13.748 Zuschauer. Die nahmen die Energie ihres Toptorschützen nach dem verhaltenen Spielbeginn auf und sorgten für den Extra-Motivationsschub.

Stimmen zum Spiel

Claus Dieter Wollitz (Trainer Energie Cottbus): "Das war eine geschlossene Mannschaft. Man hat mit dem 1:0 gemerkt, dass wir dann auch wieder unsere fußballerische Überzeugung hatten. [...] Wir haben gemeinsam mit dem Publikum heute das 1:0 verteidigt." Marian Wilhelm (Co-Trainer Viktoria Köln): "Wir wollten heute 90 Minuten in jede Minute investieren. Das haben die Jungs gemacht. Das hat heute nicht gereicht." Timmy Thiele (Energie Cottbus): "Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man als Stürmer trifft. Es war für uns nach den letzten Wochen ganz, ganz wichtig auch mal in Führung zu gehen. Das haben wir geschafft. Großes Kompliment an die Mannschaft. Heute hatten wir wieder eine tolle Einstellung, tolle Leidenschaft, Zusammenhalt. Das gilt es jetzt in den nächsten Wochen weiter auf die Platte zu bringen."

Das Spiel zum Nachlesen im Ticker

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 19.04.2025, 19:30 Uhr