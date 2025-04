Die Formulierungen auf der Turbine-Homepage vor der Partie gegen Leverkusen sprechen Bände: "Die Rückrunde zeigt Lichtblicke: Gegen Bremen gelang das erste Tor aus dem Spiel heraus, gegen Leipzig ging die Mannschaft erstmals mit einer Führung in die Halbzeit. Auch gegen Freiburg zeigte das Team eine kämpferische Leistung. Besonders das Spiel in Essen bleibt in Erinnerung - ein früher Führungstreffer und eine überzeugende Leistung, die nur durch zwei unglückliche Elfmeter unbelohnt blieb. Leider ging das Schlüsselspiel gegen Jena verloren...".

Koinzidenz der Ereignisse: Während die Potsdamerinnen in die Zweitklassigkeit abstürzen, steigt ein Berliner Nachbar höchstwahrscheinlich am selben Wochenende mit großen Ambitionen in die Bundesliga auf. Nachdem der 1. FC Union seine Frauen-Abteilung auf allen Ebenen professionalisiert hat, ist der Klub in zwei Jahren von der Regionalliga ins Oberhaus durchgestartet. Und mit dem Gründerinnen-Projekt bei Viktoria Berlin steigt ein weiterer regionaler Konkurrent aller Voraussicht nach im Sommer in die 2. Liga auf. Hertha BSC könnte bald folgen. Auch Stuttgart, Dortmund und Schalke sind längst auf dem Weg. Für Turbine bleibt da in der Bundesliga kein Platz. Es wäre schon ein Erfolg, wenn sich die Potsdamerinnen langfristig in der 2. Liga etablieren würde.