Boodho Berlin Donnerstag, 01.05.2025 | 12:07 Uhr

Man kann den Spieler nur viel Erfolg wünschen.

Hertha wird so oder so (leider) in den nächste Jahren nicht aufsteigen, weil z.B. auch Reese Berlin verlassen wird. Dortmund sucht Dach sehr gute Spieler MIT MENTALITÄT.

Mit Glück bleibt Hertha in der Liga und wird wie auch immer finanziell Erstligareif.

Ist ja eigentlich toll diese Zweite Liga. Deshalb will ja auch der HSV so lange dort spielen.