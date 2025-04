asdc Dienstag, 08.04.2025 | 13:15 Uhr

Wahrscheinlich ist das eines der Hauptprobleme bei Hertha, das man nicht in der Lage ist, gute Geschäftspartner, die investieren wollen, zu finden und schlimmer noch, sich stattdessen ständig auf die völlig falschen einlässt. Windhorst war schon ein unfassbares Fiasko mit Ansage und die erste Amtshandlung nach diesem Beinahe-Ruin war, die genauso unseriösen Vögel von 777 in den Verein zu holen. Auch KKR hatte Dreck am Stecken, aber das ging wenigstens noch gut aus für Hertha. Am Ende sind diese Entscheider à la Gegenbauer und Ko. vermutlich einfach zu kleine Fische, zu provinziell und möchte-gern, um in diesem Fußballgeschäft etwas bewirken zu können.