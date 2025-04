Wie die DFL am Dienstag mitteilte, müssten einige Klubs noch Bedingungen erfüllen, um die Lizenz für die erste oder zweite Bundesliga zu erhalten. Der seit Jahren finanziell angeschlagene Hauptstadtklub bestätigte, dass er dazu gehöre.

Hertha BSC hat seinen Finanzbericht für die Hinrunde der laufenden Saison vorgelegt. Die große Positivmeldung ist aber eine für das kommende Geschäftsjahr: Offenbar steht die Finanzierung zur Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro.

In einer Stellungnahme teilte Hertha mit: "Wie in den Jahren zuvor haben wir eine Bedingung im wirtschaftlichen Bereich sowie Auflagen erhalten." Diese müssten gemäß der ersten Lizenzentscheidung bis zum 4. Juni erfüllt werden. Der Verein sei darauf vorbereitet gewesen und werde dem "fristgerecht nachkommen".

Bereits vor zwei Jahren, als Hertha die Anleihe ursprünglich hätte zurückzahlen müssen, waren die 40 Millionen Euro der Knackpunkt in einem Lizensierungs-Krimi.

Zuletzt hatte Hertha mehrere Lösungen präsentiert: Im Rahmen der Halbjahresbilanz hieß es, man sei sich mit Partnern über einen Finanzierungsplan einig geworden - Hertha würde also Kredite aufnehmen, um den Gläubigern ihr Geld zurückzuzahlen.

Sportlich ist die Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga den Herthanern auch in der kommenden Saison so gut wie sicher. Nach dem 3:2-Sieg beim SSV Ulm am Sonntag beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz elf Punkte, bei nur noch vier ausstehenden Spielen.